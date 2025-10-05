Calcio In Seconda Categoria da non perdere il match tra Villafranchse e Gragnolese. Serricciolo-San Vitale, sfida da tripla. Il Ricortola incrocia il Pontremoli

Sul palco della Seconda Categoria va in scena la terza giornata del girone d’andata, l’inizio è fissato per le ore 15,30. Una è stralunigianese, mentre la partita di spessore la mandano in onda Serricciolo (4 punti)-San Vitale (4) e Vorno (4)-San Macario (4) che meritano la pole, ovvero la classifica vista dall’alto. Detto questo, la LunigianPalla si appresta ad assistere ad un incrocio delicato: al “Bottero“ c’è Villafranchese (0)-Gragnolese (4), mentre alla “Fossa dei Leoni“, altro derby, tutto marmifero, a confronto due squadre alla ricerca di punti importanti per tirarsi fuori dai fondali di classifica Atletico Carrara (-10)-Don Bosco (1).

Partendo dalla supersfida, quella che chiama di fronte Serricciolo e San Vitale il tecnico di casa Bambini ha detto: "Partita tutt’altro che facile. Loro sono squadra di valore e ben strutturata. Massimo rispetto ma noi giocheremo sempre per il risultato pieno". "Due squadre – sostiene mister Gigli – che proprio in virtù della loro diversità, dovrebbero accendere fuochi artificiali. Tenendo sempre presente che il Serricciolo è un avversario fortissimo".

"Sarebbe stato meglio affrontare il Pontremoli più avanti – afferma il tecnico del Ricortola Rossano Brizzi–, perché, anche se siamo alla terza tornata, quelli vanno come schegge. Toccherà a noi incanalare la partita su binari più congeniali. Dovremo essere “corti“ ed aggressivi. Per riuscire a venire a capo di un avversario destinato alla conquista della Prima Categoria che è partito col piede giusto, ad ogni modo sono convinto che i miei ragazzi forniranno una prestazione all’altezza". Il Pontremoli, che dispone di un potenziale difensivo e offensivo di assoluto valore, si cala in via delle Pinete alla Partaccia deciso a dare un dispiacere ai neroverdi. "Campo difficilissimo – sosteneva alla vigilia Guastini –, come sono tutte difficili le partite di questo campionato. Detto questo, sono contento perché se noi siamo questi, sono convinto che c’è la possiamo giocare con chiunque".

Derby da non perdere tra Villafranchese-Gragnolese. "I gialloneri sono in fiducia per il passaggio del turno in Coppa – ha detto il tecnico biancoverde Grandetti –. Noi scenderemo nella partita per confermare questa partenza". Impegno serio quello del Monzone contro il Massarosa. "Ottima squadra che ha gamba – dice mister Fini –. Daremo il massimo per raggiungere il risultato più alto".