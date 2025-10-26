Calcio In Seconda Categoria il San Vitale cerca conferme contro il Salavetitia. Riflettori su Gragnolese-Pontremoli. Scoglio San Macario per il Ricortola

Il derby Gragnolese-Pontremoli non è solo la seconda partita più importante dell’intero cartellone della Seconda Categoria che taglia il traguardo della 6ª giornata, ma anche gara sentita su entrambi i fronti che richiamerà questo pomeriggio alle 14,30 al “Luni Paper Arena“ di Fivizzano tanto pubblico.

"Sarà una grande partita – sostiene mister Guastini –, complicatissima per noi perché la Gragnolese è una bella realtà. L’ha dimostrato nella passata stagione e l’ho sta dimostrando nel corso di questa. Noi affronteremo in maniera umile la gara, nel rispetto totale dell’avversario e anche a mister Grandetti. Come stiamo? Mancherà Barontini, Tarantola, in dubbio Riccardo D’Angelo. Insomma, andiamo ad affrontare un gran match con umiltà, consapevoli che ci aspetta un incontro difficilissimo".

Sull’altro fronte il tecnico Grandetti dice: "E’ noto a tutti il Pontremoli è squadra costruita per disputare un campionato di vertice. Difesa solida, zero gol subiti, centrocampo di assoluto valore e in attacco dispone di Micheli sicuro capocannoniere. Noi ci giocheremo le nostre carte per frenarne l’avanzata".

Il Ricortola trasloca in via del Piano per affrontare i padroni di casa del San Macario. "Partita molto importante – ha detto alla vigilia l’allenatore Brizzi –, perché penso che il San Macario sia una nostra antagonista per la salvezza, quindi un risultato positivo sarebbe un piccolo passo verso l’obiettivo".

Trasferta insidiosa quella che manda il Monzone al “Monsagrati“ ospide del Valfreddana. Il tecnico Fini fa sapere che è proprio da qui che vuole ripartire centrando un risultato positivo. "In settimana ci siamo parlati e ancora una volta è uscita fuori una grande unità che è poi la nostra forza. Massimo rispetto per una squadra che è partita alla grande, ma soprattutto convinzione dei nostri mezzi". C’è poi la sfida di “Remola“ tra il San Vitale e il Salavetitia Seravezza. Padroni di casa alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Villafranchese al "Bottero" contro l’Atletico Carrara.

Enrico Baldini