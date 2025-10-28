Calcio In Seconda Categoria regna grande equilibrio. In vetta allunga il Serricciolo, corre veloce la Gragnolese

Cinque squadre racchiuse in un fazzoletto, una a quota 16, due a quota 13, una a dodici, un’altra a undici: questo dato, pur tenendo conto che sono state giocate sei giornate, contribuisce ad illustrare il crescente equilibrio dei valori. Al comando si conferma il Serricciolo, il Pontremoli stoppato per la prima volta in casa della Gragnolese si scolla di tre punti dalla reginetta da domenica sera passata a cinque lunghezze. Intatto il distacco di tre punti della Valfreddana che rimandando battuto il Monzone ha raggiunto sul secondo predellino la portaerei Massarosa fermata a domicilio dal quadrato Corsanico.

Il livellamento propizia novità di un certo interesse ed anche qualche sorpresa: fra queste, la più gustosa ci è offerta dalla Gragnolese, divertita e divertente interprete di un modo d’essere che ignora remore di natura tattica e mentale che le ha consentito di avere ragione di un Pontremoli che ha contestato vivacemente la direzione dell’arbitro, apparso non all’altezza del match.

L’altra sera, nel vedere Clemente Guastini al termine della sconfitta (2-1) in casa dei cugini della Gragnolese con la mascella serrata, non ci è voluto molto per intuirne i furori soppressi, che probabilmente saranno esplosi nelle stanze dovute, lontano da orecchie indiscrete. Alessio il Magno non è tipo che consenta a una mosca di transitargli impunemente sotto le narici, figuriamoci dunque con quale fiammeggiante spirito avrà registrato l’allontanamento da parte del direttore di gara. Prima vittoria stagionale della Villafranchese contro il mai domo Atletico Carrara.