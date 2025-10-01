Calcio In Seconda è tempo di Coppa Toscana. Il Pontremoli ospita la Villafranchese. Monzone all’esame Serricciolo . Riflettori su Ricortola-San Vitale

Questa sera, con calcio d’avvio fissato alle 20,30 Villafranchese e Pontremoli sono a confronto al “Bottero“ per l’ultima partita del primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Derbissimo che molto probabilmente finirà per richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Un quarto d’ora dopo, sotto la luce artificiale del “Giannetti“ va in visione un’altra Stralunigianpalla Monzone-Serricciolo. Alla stessa ora in via delle Pinete alla Partaccia a confronto il Ricortola e il San Vitale, due squadre, quella di Brizzi galvanizzata dalla vittoria in campionato sulla portaerei Corsanico, si cala nella partita con il dichiarato intento di assicurarsi il passaporto al secondo turno, lo stesso obiettivo nutrono anche i biancorossi di Gigli.

"E’ un derby – sostiene il tecnico del San Vitale –, quindi ricco di insidie. Partita tosta che va affrontata con il piglio giusto senza fare calcoli, anche se noi domenica, nella terza di campionato giocheremo in casa di una delle squadre più forti del girone che è il Serricciolo. Quindi massima attenzione, ovviamente mirando a centrare l’obiettivo".

"Saremo puntuali –afferma l’allenatore Brizzi –, non vogliamo scherzi, anche perché ci teniamo ad andare avanti in coppa. Ci vorrà applicazione assoluta da parte della mia squadra, mi auguro che anche questa sera ci sia dopo la vittoria sul Corsanico in campionato un altro riscontro positivo".

Tornando a Monzone-Serricciolo il presidente della squadra biancorossa Sisti non usa le solite frasi di circostanza per riempire di stimoli la propria squadra. Certo, il numero Uno esalta il Serricciolo e afferma: "signori questa è una squadra creata appositamente per vincere il campionato. È uno squadrone. Però non voglio perdere, nemmeno quando gioco a carte, figuriamoci quando scende in campo il Monzone".

Sull’altro fronte mister Bambini dice: "Stasera, al “Giannetti“ dovremo avere un’infinita voglia di soffrire perché, quando non si ha dentro questo ingrediente diventa dura contro tutti. Noi dal punto di vista mentale non possiamo sbagliare l’approccio, rischieremmo sicuramente di perdere. Di fronte ci troveremo una squadra compatta, decisa come noi a mettere a segno una vittoria per andare avanti in Coppa".

Ebal.