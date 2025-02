Calcio In Seconda la Carrarese Giovani sfida il Corsanico. Trasferta trappola per la Fivizzanese

La settima giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria dopo quanto accaduto nel turno precedente diventa non determinante ma estremamente importante per Fivizzanese e Carrarese Giovani, rispettivamente prima e seconda della graduatoria, ma anche, e soprattutto, per quelle squadre che si trovano in una zona ad alto rischio per non cadere nel piano sottostante.

Ricortola pensaci tu! Questo, il disperato appello che giunge da casa Carrarese Giovani, galvanizzati dal passaggio alle semifinali di Coppa. Infatti, nella domenica numero 22, la reginetta è ospite della squadra di “mastro“ Brizzi sul campo di via delle Pinete (Partaccia), match che sulla carta appare abbordabile ma che per ragioni di classifica, nella quale si trovano i neroverdi, nasconde parecchie insidie. In buona sostanza la Medicea è chiamata a non concedersi distrazioni, perché in caso di rallentamento alla produzione-punti potrebbe vedersi avvicinare i marmiferi di mister Incerti che traslocano tutta la loro forza d’urto a Bargecchia ospiti della nobile decaduta Corsanico.

Non meno delicato e caldo l’impegno del Monzone, quarta forza del torneo, ma fuori dall’area playoff, biancorossi chiamati all’immediato riscatto questo pomeriggio affrontano la curva pericolosa rappresentata dall’Atletico Carrara che a nove giornate dalla fine si trova con l’acqua alla gola. Trasferta insidiosa anche per la Villafranchese impegnata in riva al Lago Puccini con il dichiarato proposito di smontare le forze biancorosse del Massarosa. Non è certamente incontro di scarso valore quella che va in scena domani alla “Selva“ tra la Filattierese e il San Vitale. In palio ci sono punti pesanti soprattutto per i castellani alla ricerca del massimo del risultato per “edificare“ un percorso che lì tiri fuori da una classifica non ancora compromessa ma che potrebbe diventarla se non rimpinguata di numeri importanti per non fare ricorso agli spareggi.

Dallas Romagnano-Migliarino è partita da uno fisso, non ci sono né se né ma. Il Pontremoli trasloca in casa del Pieve San Paolo intenzionato a mettere insieme il settimo risultato utile consecutivo.

