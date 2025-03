Calcio In Seconda la Fivizzanese difende il primato a Pontasserchio. La Carrarese Giovani incrocia il Migliarino

L’appuntamento della domenica numero ventisei si appresta a mandare in onda domani, alle 15, il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Seconda categoria. Sul rettangolo di gioco dell’Ilio Traversa a confronto la seconda forza del torneo Carrarese Giovani (56 punti) contro la terza Migliarino (49). La squadra di Massimiliano Incerti dopo la vittoria tennistica (6-1) di domenica scorsa in casa del Segromigno ha l’obbligo di incassare i tre punti per non scollarsi ulteriormente dalla regina del campionato Fivizzanese (61), ma l’avversario è di valore e a sua volta chiede strada per confermarsi sul predellino più basso del podio, che a cinque pedalate dal termine insediato a quattro lunghezze dalla Villafranchese.

La squadra gialloblù di Incerti, dunque si appresta ad affrontare un’altra domenica ricca di asperità, una sorta di tappone dolomitico con i classici sette Gpm da scalare. La Fivizzanese trasloca al “Scirea“ ospite del Pontasserchio. Se la Medicea batte l’undici pisano fa significativi passi in avanti verso il traguardo promozione oppure deve prepararsi ad un finale pieno di sofferenze. Vie di mezzo non ce ne sono se si vuole tenere la Carrarese Giovani a debita distanza. Match, dunque, dagli altissimi contenuti psicologici prima che tecnici per i ragazzi di mister Davide Duchi che sanno bene di non poter fallire e di non poter fare affidamento sulle disgrazie altrui. Mencatelli e compagni devono pensare a risolvere per proprio conto il discorso promozione.

Tre sono i derby della giornata, al “Giannetti“ giocano Monzone e Filattierese, in via delle “Pinete“ si incrociano Ricortola e San Vitale Candia, mentre al “Raffi“ va in visione la sfida tra Dallas Romagnano e Villafranchese. Trasferte insidiose quelle che mandano Atletico Carrara e Pontremoli rispettivamente sui campi di gioco del Corsanico e Folgore Segromigno.