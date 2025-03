Calcio In Seconda luci puntate su Villafranchese-Filattierese. La capolista Fivizzanese chiede strada al Corsanico

La decima giornata di ritorno rappresenta per il campionato di Seconda Categoria un’altra domenica particolare, anche se non può considerarsi decisiva per chi, come la Fivizzanese, aspira al traguardo promozione.

Domani alle 15 appuntamento da non perdere al “Comunale“ di Fivizzano dove i medicei difendereanno la leadeship contro un Corsanico che ormai non ha più niente da chgiedere alla competizione se non di mettere a segno il colpaggio della domenica. La Carrarese Giovani, diretta antagonista della Fivizzanese nella corsa pormozione, affronta il Segromigno, scivolato in area playout e quindi votato alla disperata ricerca di punti pesanti per uscire fuori dalla linea di galleggiamento. Non è partitissima, né una gara da ultima spiaggia per Incerti e suoi ragazzi, ma allo stesso tempo devono vincere per tenere il passo della capoclasse. "Domenica affrontiamo una squadra affamata di punti salvezza – ha detto il mister marmifero Incerti –. Dal canto nostro non possiamo fare calcoli né pensare ad altro. Siamo concentrati sulla partita e sui nostri obiettivi".

Tra coloro che aspirano ad arrivare nel novero delle grandi c’è anche la Villafranchese che nel primo pomeriggio aspetta al “Bottero“ i cugini della Filattierese, in un derby che si annuncia carico di contenuti. "Contro la corazzata Villafranchese –afferma il tecnico De Angeli –, squadra costruita per obiettivi importanti e ben diretta, noi cercheremo di mettere in campo quei valori di spirito di sacrificio e di battaglia sportiva che non ci dovranno mancare se vogliamo raggiungere tutti assieme il traguardo della salvezza". "Domani sarà una partita da giocare con attenzione – sostiene mister Conti –, è un derby e loro devono fare punti, noi anche, non credo in un pareggio".

A Remola si gioca San Vitale –Monzone. I biancorossi domani devono dare un segnale tangibile per mantenere l’area playoff in uno scontro diretto al alto livello. L’Atletico Carrara contro il fanalino di coda Pieve san Paolo ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Trasferta ad alto rischio del Ricortola, neroverdi di scena in casa del Migliarino.