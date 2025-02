Calcio In Seconda si giocano i quarti di Coppa. La Carrarese Giovani incrocia la Cintolese

La seconda forza del campionato Carrarese Giovani dopo la vittoria domenica sul Pieve San Paolo, a distanza di 3 giorni nuovamente protagonista in una partita secca di Coppa Toscana dalle 15 al “Loik“ di Monsummano ospite della Cintolese.

"Se è arrivata ai quarti di finale è senza alcun dubbio formazione di tutto rispetto". Così si è espresso il tecnico gialloblù Massimiliano Incerti. Come dire: l’undici pistoiese è formazione in grado di ricamare un calcio ben ordinato per la categoria d’appartenenza ma che non trova ancora riscontro negli incontri di campionato. Gli esperti parlano di disco rosso per la squadra biancoceleste...

"Neanche per idea – sostiene il tecnico dei marmiferi –. Queste sono partite che sfuggono a qualsiasi pronostico. Scattano motivazioni diverse su entrambi i fronti per cui è meglio volare bassi se vogliamo superare questa curva ad angolo retto, rappresentata da una squadra che domenica ha vinto per 8-1 e ha dentro tantissime motivazioni e forza d’urto importanti. Ad ogni modo l’affronteremo con autorevolezza sicuri dei nostri mezzi".

Probabile formazione: Magnani, Guidi, Biasci, Aghey, Agnesini, Conti, Cipollini, Ragonesi, Micheli, Papi, Manfredi.

Ebal.