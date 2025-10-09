Calcio In Seconda s’iniziano a delineare le posizioni. Serricciolo e Pontremoli inseguono il Valfreddana

Sul tetto più alto del campionato di Seconda Categoria sventola la bandiera del Valfreddana. A due lunghezze inseguono le super indiziate alla vittoria finale Pontremoli e Serricciolo. La reginetta del torneo dopo 270’ minuti di gioco porta in dote numeri importanti: 9 punti, 10 reti realizzate, 2 al passivo, più 4 in media inglese. Di contro il Serricciolo che ha rifilato tre gol al San Vitale, ha al suo attivo 7 punti, 5 gol realizzati e zero in media inglese, mentre il Pontremoli, sempre a 7 punti è a più due in media inglese. Nicola Bambini, lunigianese di nascita ma di cultura calcistica spezzina è ancora impegnato nel modellare un complesso, proprio nell’occasione ha messo in mostra qualità e potenzialità di primordine per avere ragione dei biancoazzurri di Ivo Gigli.

"Vittoria importante quella contro il San Vitale – ha detto l’allenatore dei gialloblù Bambini – che fa buona classifica e morale anche se dobbiamo ancora migliorare. Per carità nessun rimprovero ai ragazzi, davvero straordinari per intensità agonistica e per determinazione, non hanno mollato di un centimetro la presa e questo è un grande merito. Adesso, non montiamoci la testa, è vero abbiamo battuto un’ottima squadra, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra".

A distanza di 7 giorni, il Pontremoli si ripete, rimandando sconfitto il mai domo Ricortola. Neroverdi sempre in partita sono usciti battuti da un rigore trasformato da Riccardo D’Angelo. Da segnalare che la squadra allenata da Brizzi ha giocato gli ultimi 25’ minuti in inferiorità numerica. La rivelazione della passata stagione Villafranchese stenta a ritrovarsi. Gialloneri costretti alla divisione della posta da un’arrembante Gragnolese, piombato al “Bottero“ con fare giudizioso. La squadra biancoverde ha attaccato colpendo due legni e ha inserito nella contesa carattere e abnegazione.

Il derbissimo giovato alla Fossa dei Leoni, tra Atletico Carrara e Don Bosco è andato in bianco. Incredibile capitombolo del Monzone contro il Massarosa. Il morso dei biancorossi versiliesi di Misuri è simile a quello di un cobra: non lascia scampo. Ci sono voluti 27 minuti per presentare alla squadra di Fini il conto di una partita che alla vigilia appariva segnata.