Calcio, in serie B fioccano le richieste per il laterale. Carrarese, tutti pazzi per Cicconi. La società non svende il suo gioiello

Tutti pazzi per Manuel Cicconi. L’esterno sinistro della Carrarese è reduce da una grande stagione e sta giustamente attirando su di sé l’attenzione di diverse società di serie B. Hanno già chiesto informazioni su di lui Sampdoria, Frosinone, Palermo e Venezia. Nelle ultime ore al lungo elenco di estimatori si è unito anche lo Spezia che ha bisogno di rifare il look alle sue corsie laterali. La Carrarese, però, non ha nessuna intenzione di svendere il proprio “gioiello“ e forte di un contratto pluriennale se ne priverà soltanto di fronte ad un’offerta ritenuta irrinunciabile.

Il “Cicco“ rappresenta, infatti, una delle colonne portanti della squadra sia per leadership tecnica che caratteristiche di gioco che lo rendono un esterno del tutto atipico, una sorta di regista che ha come suo punto di riferimento la linea laterale. Numeri alla mano (3 gol e 8 assist) è stato l’azzurro più decisivo e non a caso ha chiuso nella top dieci della serie B in diverse statistiche di rendimento. La bottega apuana, insomma, si prospetta molto cara e per sedersi al tavolo delle trattative bisognerà essere pronti a scucire un assegno a sei zeri. Il prezzo non certo da saldo sta facendo sì che alle manifestazioni d’interesse non stia seguendo un vero e proprio affondo di qualcuno. Cicconi al momento rimane saldamente alla Carrarese ma è anche vero che il mercato è appena iniziato.

Gianluca Bondielli