Calcio, in serie a si amplia la “pattuglia“ dei massesi. Cristiano Bacci è il viceallenatore dell’Udinese. Andrea Aliboni ricoprirà il ruolo di match analist

Parla anche massese la nuova Udinese che in settimana ha annunciato in panchina il ritorno tecnico Gabriele Cioffi a sostituire l’esonerato Andrea Sottil. Il mister fiorentino, che ha già allenato il club friulano nella stagione 2021-2022, ha infatti voluto nel suo staff come vice Cristiano Bacci e come match analyst Andrea Aliboni. Bacci è un personaggio molto noto a Massa e che può vantare una lunga e titolata carriera all’estero come assistent coach. Negli ultimi anni è sempre stato al seguito dell’allenatore rumeno Razvan Lucescu con cui ha condiviso le esperienze prima in Grecia, dove ha fatto una doppietta epocale vincendo campionato e coppa nazionale col Paok Salonicco, e poi in Arabia Saudita, dove ha centrato addirittura il triplete con l’Al-Hilal aggiudicandosi Champions League Asiatica, campionato e Coppa del Re. Bacci è stato anche premiato dall’Aiac come miglior allenatore italiano della stagione 2018-2019.

Altro volto noto del territorio apuano è Aliboni che nonostante la ancor giovane età (classe 1985) ha già tanta esperienza maturata a fianco del tecnico Aurelio Andreazzoli che lo ha scoperto e lo ha tenuto con sé negli ultimi cinque anni. Proprio il suo grande maestro e amico si ritroverà di fronte da avversario in Udinese-Empoli che si giocherà nel girone di ritorno. Andreazzoli, che rimane il “totem“ del calcio massese, è stato richiamato dall’Empoli il 19 settembre e ha già fatto 7 punti in 5 gare vincendo lunedì il sentito derby con la Fiorentina al Franchi.

Gianluca Bondielli