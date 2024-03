Calcio In Terza Categoria entra nel vivo la corsa playoff. Riposa la capolista Salavetitia. Promette scintille il big match tra Gragnolese e D.B. Fossone

La regina Salavetitia Seravezza (49 punti), complesso additato nei caldi mesi ferragostani come primattore nel campionato di Terza Categoria, dopo la tremenda botta (5-0) presa nell’ultimo turno in casa del Don Bosco Fossone (29 punti), osserva il turno di riposo, mentre la (ri)generata squadra giallorossa di Paolo Ulivi, trasloca al “Castel dell’Aquila“, rettangolo di gioco dei cugini della Gragnolese (33). È il sabato delle verifiche, così l’anno definita nel corso della settimana molti addetti ai lavori la 21ª giornata del campionato di Terza Categoria. E come dargli torto: infatti, nelle vicinanze di via del Colle, dalle 15, a confronto c’è la Gragnolese contro il Don Bosco Fossone, big match della giornata fra la terza forza e la settima del torneo distanziate di sole quattro lunghezze.

"Affrontiamo la trasferta con lo stesso spirito che ci ha sempre contraddistinto in questa stagione – afferma il tecnico Paolo Ulivi –. Scenderemo in campo per giocare e per divertirci. È innegabile che ci misureremo con una squadra forte e ben attrezzata. Ha tutte le potenzxalità per arrivare ai playoff. Sono convinto che la Gragnolese se la giocherà con lo Spartak. Adesso ci aspettano dieci battaglie che vanno assolutamente vinte. Ci vogliamo porvare fino in fondo...".

"E’ un match importantissimo dove sono in palio punti pesanti in proiezione spareggi-promozione – afferma il ds dei biancoverdi Trasatti –. Dovremo affrontare i nostri avversari consapevoli delle nostre forze ma soprattutto senza pensare alla classifica in quanto il campionato non finisce questo pomeriggio".

Al “Tolaro“ di Coloretta, sempre dalle 15, c’è il derbissimo ValliZeri-Pontremoli. Un vincitore c’è già: il cassiere. Derby in tono minore quello che si apprestano a mandare in visione al “Rocchi“ Podenzana e Monti. Altro incontro fra cugini è quello che mette a confronto Spartak Apuane e Marina di Massa. Il Dallas Romagnano forte della Coppa Provinciale, aspetta al “Raffi“ (calcio d’inizio alle ore 17) l’arrivo del Fosdinovo. Il turno si completerà lunedì con Sporting Marina-Attuoni e Tirrenia-Montagna Seravezzina.