Calcio In Terza Categoria frena il Fosdinovo. Il Monti resta in dieci ma ribalta il risultato. Decide la gara Cresci

Monti

2

Icf Fosdinovo

1

MONTI: Luciani, Bellacci Giacomo, Bondi (69’ Erta), Vaccaro, Chelotti (76’ Cortesi), Giubbani (79’Bartolini), Maurelli (79’Canese), Bellacci Alessandro, Manassero, Cresci Oligeri. All.: Barbasini.

ICF FOSDINOVO: Viti, Ballani, Micheli, Cantore, Cini (69’ Baudone), Lippi, Ottino, Ambrosini, Valpolicelli (71’ Atzeni) Pucci, Capasso. All.: Lombardi.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Marcatori: 17’ Capasso, 64’ Manassero, 94’ Cresci.

Note: 68’ espulso Oligeri.

MONTI – Gli albicelesti Valtaveronensi vincono nei minuti di recupero al temine di una prestazione convincente e di carattere ribaltando il Fosdinovo passato in vantaggio dopo 17’ minuti con un gran tiro di Capasso. Monti, secondo nella classifica del campionato provinciale di Terza Categoria, in classifica a braccetto del Romagnano, dopo l’intervallo dà fondo a ogni energia costringendo i lancieri ad arretrare, la pressione costante è premiata da una perla su calcio da fermo di Manassero (nella foto) al 64’.

Nonostante l’uomo in meno i padroni di casa pressano ancor di più e all’84esimo Manassero si fa ribattere il rigore che Bartolini non riesce a ribadire in rete. Monti che all’88’ coglie con Cresci un palo clamoroso, è lo stesso numero dieci al 94’ a segnare il gol-vittoria.