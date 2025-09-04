Calcio In Terza Categoria il presidente Carlotti ha confermato alla guida tecnica Balloni. Monti, una rosa di grande qualità: "Dobbiamo credere in noi stessi»

La stagione del Monti voluta dal presidente Riro Carlotti è partita. È il frutto di coesione, di una solida amicizia, che riparte con entusiasmo per la nuova avventura sul palco della Terza Categoria. "E’ sicuramente giusto cercare di mantenere i piedi per terra – sostiene – la stagione passata sta ancora lì a dimostrarlo. Ma guai a stemperare l’entusiasmo. Credo che dopo quanto vissuto dopo l’eliminazione ai playoff, la cosa più importante della quale abbiamo bisogno è di un sano entusiasmo e di credere nelle nostre reali potenzialità. Faccio i complimenti al ds Canori per il lavoro sin qui svolto. Confermare i migliori elementi dello scorso campionato e accaparrarsi giocatori del calibro di Vegnuti, Del Sarto, Bertipagani, Alieny, Crispi, Grandetti, Grassi, Fabio Chelotti, non sono operazioni da poco. Rivedere la squadra in campo diretta da Balloni, è una piacevolissima sensazione. Ai ragazzi chiedo di credere in se stessi, nei loro compagni e nella società. Questi sono gli ingredienti indispensabili per migliorare la classifica finale della passata stagione".

Dunque, Tommy Balloni è ancora al timone dell’albiceleste con molto entusiasmo per modellare una rosa che conta prospetti come D’Imporzano, Cresci, Bellacci, Panati, Gerali, Federico Chelotti, Tarantola, Caponi, Venturini. "Non è certo un problema – sostiene Balloni – poiché l’importante è allenarsi, conoscersi e lavorare per il campionato che si preannuncia avvincente. Era necessario apporre alcune modifiche in questo telaio di partenza e lavorando in armonia possiamo fare la nostra bella figura, tenendo sembra presente che siamo una squadra ambiziosa. Ho a disposizione un gruppo solido, compatto con il quale lavorare in serenità, lo ripeto per stare sui piani nobili della classifica".

"Certamente ci sarà competere con squadre che sulla carta non temono confronti – conclude – come Sporting Forte dei Marmi, Cinquale, ValliZeri, e Spartak Apuane ritenute compagini in grado di lottare per la promozione. Hanno a disposizione organici di assoluto livello".

