Calcio In Terza Categoria il Monzone di Mastrini e Damiani chiede strada al San Vitale Candia. La Carrarese Giovani prova la fuga. Montignoso, ostacolo Camaiore

Il campionato di Seconda Categoria celebra la 16ª giornata, prima del girone di ritorno. La Carrarese Giovani (35) campione di mezza stagione, primato, che sa di buon auspicio, ha abbozzato la fuga, sapendo di avere sulle proprie uste le narici della Fivizzanese (34), c’è poi, la terza forza del torneo Montignoso (30) che durante la lunga pausa di ricreazione, ha ceduto alle peccaminose lusinghe della tavola e dell’ozio e nella prima partita dell’anno nuovo ha pagato dazio uscendo sconfitto al “Del Freo“ per una rete a zero dalla “banda“ Filattierese (28).

La squadra di Paolo Alberti nel pomeriggio, sempre sul campo amico, contro lo Sporting Camaiore (15) medita di rimettersi in piedi e riprendere a camminare. La domenica si apre con il fuori porta della capoclasse Carrarese Giovani di scena all’“Arena“ ospite del temibile San Prospero Navacchio (18). La Fivizzanese paragonabile a un tenace e alleprato segugio, immagine gradita all’ex centrocampista di Foce Vara, Lunigiana, Aullese, Serricciolo Davide Duchi, da agosto tecnico della Medicea devoto al culto di Diana cacciatrice, si cala Putignano Pisano per affrontare la curva ad angolo del Ponte alle Origini (14) con il proposito di assicurarsi il massimo del risultato. Nel gruppone delle pretendenti alla conquista del recinto virtuale dei playoff, si scorgono Filattierese (28), Ricortola (27) e Villafranchese (27), castellani al “Benelli“ contro il Lido di Camaiore (12), i neroverdi giocano sul campo amico contro gli Ospedalieri (10), mentre le Vespe di Conti si calano allo “Scirea“ ospiti del Pontasserchio (16).

L’Atletico Carrara (14) è protagonista alla “Fossa dei Leoni“ contro il Massarosa (23), la squadra di Stefano De Angeli senza alcun dubbio sputerà l’anima per riprendersi quanto tolto all’andata. Il Monzone (18), in settimana affidato alle “cure“ del duo Damiani-Mastrini, votato a un calcio pressing, possesso palla, tenterà, di maneggiare con molta attenzione le mosse del San Vitale (9) a sua volta impegnato a far franare i progetti di vittoria dei granata.

Ebal