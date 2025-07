Calcio In Terza Categoria la società del patron Bonanni si conferma attiva sul mercato. Podenzana, presi i fratelli Tonelli: "Taglio più “verde“ alla rosa»

Il Podenzana è una delle società che dopo il settimo posto della passata stagione conquistato in Terza Categoria vuole continuare a crescere nel panorama dilettantistico della LunigianPalla. Infatti, il club albiceleste che sta sulle ridenti colline del “Panigaccio” è senza alcun dubbio quello che si è mosso di più dalla riapertura delle liste trasferimento. Parecchi i movimenti in entrata concretizzati dal diesse Edoardo Lucà. Fra i pali oltre che al riconfermato Igor Luciani, dal Monti è arrivato Pier Giorgio Santini, classe 2000, mentre per la difesa è stato scritturato il venticinquenne Mattia Tonelli, dopo l’ex Serricciolo è stata la volta di Jacopo Duro, il centrale difensivo con trascorsi nello Sporting Marina nei piani del tecnico Barbasini dovrebbe andare a far coppia con l’ex Ebolitano Luigi Maltempo e Edoardo Tonelli ultima stagione in forza al Calcio Nave.

A centrocampo ci sono i volti nuovi Matteo Cristiani, Stefano De Angeli, Davide Brizzi, tre prospetti ritenuti dall’osservatorio della Terza categoria ideali per fare il definitivo salto di qualità. Per la prima linea verranno scritturati Cristiano Giampietri, Moor Niang e Benedetto Verelli 19 anni con trascorsi nel Mamas. Con il nuovo presidente Giorgio Bonanni siamo andati a conoscerla meglio.

"Tutti gli acquisti fatti fin qui sono stati mirati. La società da quest’anno prima di ogni acquisto si confronta con l’area tecnica. Ritengo che l’operatore di mercato Lucà abbia portato in dote all’allenatore Barbasini giocatori con caratteristiche importanti, ideali per il palco della categoria. Abbiamo dato un taglio più ‘verde’ al parco giocatori, sono tutti ragazzi seri, determinati, che si sono riconosciuti nel nostro progetto".

Il primo pensiero va subito sulla prossima stagione: "Vogliamo fare bene, senza nasconderci. Sappiamo benissimo che non sarà facile perché la concorrenza alla conquista dei piani nobili della classifica è nutrita, ma siamo consapevoli di essere forti e faremo di tutto per cercare di vincere il campionato senza dover passare dagli spareggi-promozione".

Enrico Baldini