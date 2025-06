Calcio, in terza categoria non si arresta il mercato della nuova società grazie ai colpi messi a segno da cerutti. Giacomo Bellacci, Mattia Moscatelli e Lorenzo Gabrielli alla corte del Filattiera

di Enrico Baldini

Il Filattiera, ha messo a segno il quarto colpo di mercato. A sorpresa il rimbombo parte dalle alture di Monti, è il difensore che nei piani di Alessandro Maurelli dovrebbe ritornare dopo tre stagioni a fare coppia con Manuel Surace. Si tratta di Giacomo Bellacci, 32 anni. È difensore in grado di ricoprire tutti i ruoli del pacchetto arretrato, alto 174 centimetri per 69 kg, possiede grande dinamismo, la sua peculiarità è l’anticipo: un ruba palloni alla Venuti (scusate l’irriverenza). Nello schema ideato dal tecnico dei verdeoro, è destinato a formare con l’arrivo di Romito una delle coppie di centrali difensivi più forti della Terza Categoria.

La trattativa su Giacomo Bellacci, dove ricopriva il ruolo di capitano a Monti, è stata condotta in gran segreto per settimane dall’operatore di mercato Marco Cerutti. "Il Filattiera – afferma Bellacci – era per me una priorità assoluta: fortunatamente è finito tutto come speravo. Arrivo a giocare nella società che mi ha visto protagonista tre stagioni fa, due anni tosti e difficili conclusi con la salvezza ai playout, lì ritrovo Surace e Malatesta. Un ambiente giovane, sano e ricco di entusiasmo, dove esistono i presupposti per far bene. Cosa potevo chiedere di più?".

"Ho lasciato il Monti a testa alta – conclude –, perché convinto di aver dato tutto per la squadra del mio paese. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del tecnico".

Ieri sera l’uomo mercato Cerutti ha piazzato una stoccata micidiale superando le tante curve a gomito iniziali di una trattativa ricchissima di asperità, poi superate con una mossa fulminea è finalmente riuscito ad accaparrarsi, ovviamente per adesso solo con una stretta di mano, le prestazioni del laterale basso Mattia Moscatelli, ultima stagione in forza al Pontremoli Fc Non solo: siccome si vive anche di soddisfazioni, Cerutti per la gioia del popolo castellano ha realizzato un operazione che “D’Artagnan“ Mariani inseguiva da oltre un mese concretizzatasi dopo che Francesco Gnetti, team manager verdeoro ha dato il suo placet per l’arrivo di Lorenzo Gabrielli.