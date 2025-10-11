Calcio In Terza Categoria programma intenso. Il Podenzana lancia la sfida all’Icf Fosdinovo

Dopo l’anticipo mandato in visione ieri sera sul sintetico al “Raffi“ di Romagnano, a confronto dalle 21, Cinquale e Palleronese, quattro gli incontri in programma oggi (sabato) e validi per la seconda giornata del campionato di Terza Categoria. Ecco il quadro delle partite del pomeriggio che per Podenzana–Icf Fosdinovo e Terrinca-Spartak Apuane iniziano alle 15, mezzora dopo al “Tolaro“ di Coloretta scendono in campo ValliZeri contro Polisportiva Carrarese, chiude il sabato giocato l’Attuoni che ospita al “Paolo Deste“ di Avenza il Monti.

Il turno si completerà lunedì con gli incontri Royal Dallas-Marmese e Sporting Marina-Filattiera, calcio d’avvio fissato alle 21. Viva è l’attesa per il debutto in campionato di fronte ai propri sostenitori del Podenzana, opposta ai cugini dell’Icf Fosdinovo, i rappresentanti del “Panigaccio“ si calano al “Rolando Rocchi“ col dichiarato intento di incamerare i tre punti in palio.

"Contro il Fosdinovo – conferma il presidente Bonanni – ci attende un sabato di fuoco. I rappresentanti del Don Rodrigo arrivano da una vittoria sul Royal Dallas e sono convinto che faranno di tutto per confermarsi cercando il massimo della posta in palio. Noi dovremo essere molto bravi sempre, animati dal sacro furore della vittoria".