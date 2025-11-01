Calcio In Terza Categoria programma intenso. Riflettori puntati su Monti-Podenzana. Spartak a Filattiera

Tutte le attenzioni o quasi della quinta giornata del campionato di Terza Categoria sono rivolte al “Don Bosco“, dove questo pomeriggio, alle ore 14,30 andrà in scena il derbissimo tra il Monti e i cugini del Podenzana. Padroni di casa che dopo aver sbancato in casa del Royal Dallas nell’ultimo turno sono chiamati al successo per confermarsi a punteggio pieno sul tetto più alto della classifica, primato condiviso con lo Spartak Apuane.

Il vicepresidente Tonelli (nella foto) chiede alla truppa di dare continuità alla serie utile. "La squadra ha passato la settimana lavorando bene – ha detto –. I ragazzi lo sanno che bisogna guardarsi dentro e trovare la giusta tensione. Nutriamo un grande rispetto per il Podenzana che ha un organico di primaria importanza e quindi sappiamo che questa partita sarà molto difficile perché porta dentro di sé gli “aromi“ del derby".

Alle 15, alla “Selva“ scende in campo l’altra capofila Spartak Apuane ospite del Filattiera. I castellani ridimensionati dal 5-1 di lunedì scorso sono chiamati alla ripartenza rimettendosi in piedi. Mezzora dopo al “Lombardi“ giocano Palleronese-Sporting Marina. Sotto la luce artificiale al “Paolo Deste“ di Avenza a confronto Attuoni-Royal Dallas, calcio d’inizio alle 18,30.

Lunedì chiudono il turno aperto dall’anticipo di ieri sera Cinquale-ValliZeri, le partite Icf Fosdinovo-Polisportiva Carrarese e Marmese-Terrinca.