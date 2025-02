Calcio In Terza Categoria programma avvincente. Luci puntate sul derby Podenzana-Gragnolese

Mentre Don Bosco–Sporting Marina con Spartak Apuane– Icf Fosdinovo ieri hanno anticipato sotto la luce artificiale, il campionato di Terza Categoria prosegue questo pomeriggio alle 14,30 mettendo a confronto la fresca reginetta Monti-Virtus San Marco Luni. Il sabato giocato si completa con il derbissimo in programma al “Rolando Rocchi“ che, alle 15 mette contro il Podenzana e la Gragnolese. Abbiamo detto tutto, è il degno biglietto da visita di una giornata, la sesta di ritorno, scoppiettante. I biancoverdi di Grandetti all’assalto degli undici del ‘Panigaccio’. Derby dove capiremo tante cose: se la Gragnolese ha i numeri per restare protagonista in piena area spareggi-promozione nel corso di questa fase calante del torneo, sul fronte dei biancocelesti; se Cavalieridoro e compagni saranno davvero capaci di cancellare l’incredibile sconfitta registrata nel notturno giocato al “Paolo Deste“ contro la Virtus san Marco Luni.

La giornata si completerà lunedì sera con gli incontri tra Attuoni-Salavetitia Seravezza, in programma alle 20,30, il derbissimo Montagna Seravezzina-Retignano (ore 21) E Sporting Forte dei Marmi-Cinquale (ore 20,30).