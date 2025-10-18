Calcio In Terza Categoria si festeggiano gli 80 anni del dirigente veneliano Gianni Carlotti. Big match tra Monti e Cinquale. Lo Spartak incrocia la Carrarese

Sul palco della Terza categoria va in scena la giornata numero tre del girone d’andata, sei le partite in programma questo pomeriggio, nessuna “stralunigianese“, mentre la partita di spessore la mandano in onda Monti (punti 6) e Cinquale (6) a confronto questo pomeriggio al “Don Bosco“ dalle 15, match che merita la pole, ovvero la classifica vista dall’alto. Il Monti che alla pari del Cinquale, Polisportiva Carrarese, Spartak Apuane e Icf Fosdinovo viaggia a punteggio pieno dispone di un potenziale offensivo di prim’ordine e questo le consorelle lo sanno benissimo.

Big match che, oltre a richiamare un nutrito numero di tifosi, nell’occasione festeggia gli ottant’anni di Gianni “Baffone“ Carlotti straordinario dirigente del club veneliano da 58 anni. Condottiero tanto burrascoso, ricco di appiedamenti quanto generoso pronto a tutto per i suoi dragoni. Una vita a calcare i campi di provincia e non tra delusioni e grandi imprese sportive come l’ascesa in Prima Categoria guidati dal compianto Piero Magnani le grandi stagioni con Della Zoppa, Brizzi Vignali Pellegrini. Tanti gli attestati di affetto piovuti in questi giorni al Don Bosco, conoscendolo genio-sregolatezza e anticonformista il regalo più bello lo aspetta a maggio.

Al “Raffi“ ore 14,30 a confronto Spartak Apuane e la rivelazione Polisportiva Carrarese. Gran match con due squadre che giocano con spirito reattivo, quello messo in mostra in questi due turni, quindi votate alla ricerca del massimo della posta in palio. Alle 15 alla “Selva“ giocano Filattiera-Tirrenca, mezzora dopo al “Lombardi“ la Palleronese è chiamata agli straordinari incrociando i guantoni della sfida contro la Royal Dallas.

Attenzioni particolari vanno al “Mulattieri“, rettangolo di gioco che dalle 17,30 manda in visione il match Icf Fosdinovo-Sporting Marina, lancieri che nel mercoledì di Coppa si sono assicurati la semifinale di Coppa. Ore 18,30, luci accese al “Paolo Deste“ per Attuoni-ValliZeri. Il turno si chiude lunedì con Marmese-Podenzana.