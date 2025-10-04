Calcio, in terza categoria. ValliZeri, il ds Coppola si assicura Liam Cham: "Potenza e personalità sono le sue armi vincenti»

Direttamente dal quartier generale del “Negrari“ a Bagnone arriva l’annuncio: Lamin Cham, 31 anni compiuti il 4 febbraio, di professione “cacciatore di palloni“, all’occorrenza anche laterale destro, dal 30 settembre, ultimo giorno di mercato appartiene al ValliZeri. La telefonata è scattata alle 17,33, ad informarci della conclusione dell’operazione è stato il ds David Coppola. L’operatore di mercato dei biancoblù pur se dall’altra parte del telefonino faceva trasparire la sua soddisfazione per aver assunto alle dipendenze di mister Daniele Magnani uno dei giocatori più inseguiti del panorama calcistico del mondo dilettanti e non solo. Infatti, su Cham, ultima stagione al Mulazzo, da tempo avevano puntato le loro attenzioni anche club di categorie superiori come il Canaletto e all’ultima curva si era fatto vivo anche la Villafranchese che si è vista sfilare un prospetto ideale per palcoscenici superiori.

"E’ giocatore duttile – afferma Coppola – pieno di una vigoria atletica difficile da vedersi nei campi del mondo palla lunigianese. Grande potenza, oltre a una notevole personalità. Sono convinto che averlo portato a Zeri in un ambiente tranquillo, dopo le tante esperienze vissute al servizio dei rossoblù del Mulazzo, possa ritornare molto utile alla causa del nostro progetto, nel quale il giocatore ha subito creduto". Il neoacquisto l’altro ieri pomeriggio dopo le presentazioni di rito, ha indossato la tuta dei valligiani e assieme alla truppa ha sostenuto l’allenamento di rifinitura, domani contro il Monti dovrebbe partire dalla panchina.