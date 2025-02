Calcio In Terza il Monti affonda il Retignano. Ruffini (doppietta) Olivieri, D’Imporzano a segno

MONTI

4

Retignano

0

MONTI: Leone, Bondi, Bellacci Giacomo (68’ Caproni), Bellacci Alessandro, Gerali, Venturini, Giubbani, D’Imporzano (68’ Cresci), Ruffini (76’ Malatesta), Panati, Oligeri (62’ Spallanzani-86’ Marconi). All.: Balloni.

RETIGNANO: Landi, Intaschi, Guazzelli, Ulivi, Salvatori, El Abid, Marrai (67’ Gherardi), Lazzeri (71’ Geltrude), Marsili (67’ Sparagni), Cimardi (79’Apetroaei), Tartarini (59’Della Latta). All.: Vitale.

Arbitro: Cerchiati.

Marcatori: 21’ Olivieri, 41’ D’Imporzano, 56’ e 63’ Ruffini.

MONTI – Nel notturno del “Don Bosco“, l’urlo, beffardo e impietoso, scudiscia in pieno viso un Retignano sballottato dal Monti come una canoa nell’oceano mentre i palloni calciati da Olivieri, D’Imporzano, Ruffini e Ruffini cospargono di sale le ferite della squadra di Vitale. Bastano 41’ al Monti per chiudere la partita: dopo 63’ fa poker. Quando attacca l’undici di Balloni sembra giocare al gatto con il topo. L’intransigenza dei Valtaveronensi nel colpire rende ancor più melanconico il crollo degli ospiti. La manovra dei lunigianesi è possente, ancorché non irresistibile, i palloni vengono macinati con umiltà proletaria, ma quando si giunge alla resa dei conti, in area di rigore i versiliesi vanno in confusione. La vera forza è la zona centrale del campo D’Imporzano e Giacomo Bellacci toccano il pallone come fosse un piumino da cipria; in attacco non c’è il bomberone Manassero ma Ruffini vive la sua serata di gloria affondando una doppietta.

Il Monti sale a 40 punti mentre i tifosi lunigianesi annotano i risultati delle altre squadre, in particolare quello del Salavetitia Seravezza (43 punti) sconfitto sul campo dello Sporting Forte dei Marmi, una fermata che porta l’undici di Balloni a tre punti dalla capoclasse che per uno strano gioco del computer nel prossimo turno sono a confronto.