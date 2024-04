Calcio In Terza il Pontremoli vince in campo col Dallas e fuori. Coppa, accolto il ricorso: "Risultato storico» Il Pontremoli vince 1-0 contro il Dallas Romagnano con gol di Ferrara, confermandosi in lotta per i playoff. Accolta con soddisfazione la decisione del Coni sul ricorso riguardante la partita di Coppa.