Calcio In Terza la Gragnolese sfida la capolista. Scontro d’alta classifica tra Monti e Spartak

Il big match della 21ª giornata del campionato di Terza Categoria lo mandano in scena questo primo pomeriggio al “Castel dell’Aquila“, a partire dalle ore 14,30 Gragnolese-Salavetitia Seravezza. Ovvero, la quinta forza contro la prima del torneo. Dopo 19 weekend e 13 vittorie, sei sconfitte, dopo aver corso e rallentato, ma sempre comunque con la schiena dritta e il vento in faccia, oggi la Gragnolese che deve recuperare il 19 marzo la partita con il Don Bosco si cala nella contesa contro la reginetta con la convinzione di mettere insieme il massimo del risultato e mantenersi in area spareggi-promozione.

Incontro d’alta classifica quello tra Monti e Spartak Apuane. La squadra Valtaveronense, contro i massesi non troverà petali di rosa, al contrario dovranno dare fondo a tutte le proprie risorse per uscire con un risultato utile alla causa della classifica che lì colloca al secondo posto.

Nel turno odierno il Podenzana, ha sulla carta un impegno facile, la comitiva di Barbasini dalle 15 è impegnata a demolire le resistenze dello Sporting Marina, sempre oggi, dalle 15 a confronto Montagna Seravezzina Virtus San Marco Luni. Incontri intriganti quelli di lunedì 3 marzo tra Attuoni-Cinquale e Don Bosco-Retignano.