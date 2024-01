Calcio In Terza Monti e Pontremoli si spartiscono la posta Pareggio pirotecnico tra Spartak e ValliZeri

Monti

0

Pontremoli

0

MONTI: Brunotti, Bondi, Bellacci Giacomo, Vaccaro, Chelotti, Giubbani, Gabrielli (31’ Luciani), Bellacci Alessandro (86’ Saisi), Manassero (69’ Puppi), Cresci (86’ Canese), Erta (76’ Maurelli). All.: Barbasini.

PONTREMOLI: Matteucci, Marianelli, Lecchini, Ribolla, Cervara (59’ Gussoni), Polloni (59’ Bregasi), Tarantola, Ramaj, Ferrara, Zuccarelli, Oddo. All.: Capiferri.

Arbitro: Malacarni di Carrara.

Note: espulso Brunotti, allontanato Barbasini.

MONTI – Pontremoli decimato dalle assenze e Monti costretto alla saggezza dall’espulsione di Brunotti, dopo trentuno minuti. Due splendidi motivi per incanalare la partita sui binari di un prevedibile pareggio. I pontremolesi non hanno saputo trarre giovamento dell’uomo in più, incapace di cambiare passo e, soprattutto, di variare un modulo tattico diventato per i padroni di casa prevedibile. Ne hanno tratto giovamento i ragazzi di Barbasini, abili nell’amministrazione del gioco corto, fino a diventare padroni della fascia centrale. I Pontremolesi hanno protestato vivacemente per l’annullamento della marcature di Ribolla e Lecchini.

Spartak Apuane

2

Vallizeri

2

SPARTAK APUANE: Bandini, Gianardi, Del Giudice (54’ Manfredi), Baldi Galleni, Marino, Nicoletti, Bongiorni, Buffa, Della Pina, Magnani (69’ Bertocchi), Tavoni. All.: De Angeli.

VALLIZERI: Gavellotti, Bernieri, Rossi, Venuti, Sadiq, El Attifi (46’ Mariani), Ginesi, Moscatelli, Castellotti Emanuele, Petacchi, Castellotti Alessandro (74’ Agrida). All.: Albareni.

Arbitro: Berti di Carrara.

Marcatori: 21’ El Attifi, 39’ Baldi Galleni, 77’ Emanuele Castellotti, 94’ Della Pina.

Note: 57’ Gavellotti para il rigore a Tavoni.

MASSA – Quattro gol, un rigore parato, tante emozioni, abbastanza da soddisfare i gusti dei più raffinati. Eppure, qualcuno ha lasciato lo stadio brontolando, fatto sta che i padroni di casa costretti sempre ad inseguire il risultato e sprecato la ghiotta occasione dagli undici metri con Tavoni, nei minuti di recupero con Della Pina realizzano la rete del definitivo 2-2 finale.