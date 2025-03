Calcio, in terza ostacolo cinquale per la Gragnolese. Il Don Bosco Fossone punta in alto

Il big match della 23ª giornata del campionato di Terza Categoria lo mandano in scena questo oggi alle 14,30, al “Versilia 1“, Sporting Forte dei Marmi e Monti. Ovvero, la quarta forza del torneo contro una delle due capoclasse. Da non perdere lo scontro tra Don Bosco Fossone e Virtus San Marco Luni. I giallorossi di Paolo Ulivi, che mercoledì 19 recuperano la 7ª giornata di ritorno in casa della Gragnolese, oggi si calano al “Boni“ con la voglia di conquistare l’intera posta in palio. La compagine marmifera, che virtualmente potrebbe diventare la reginetta, si cala nella contesa con la convinzione di mettere insieme il massimo del risultato e mantenersi a stretto contatto con Monti e Salavetitia Seravezza, di scena, sempre oggi, al “Rolando Rocchi“ ospite del Podenzana. Al “Castel dell’Aquila“ (ore 15) incrociano i guantoni Gragnolese e Cinquale. I lunigianesi dovranno dare fondo a tutte le proprie risorse per uscire con un risultato utile alla causa della classifica che li manterrebbe in zona playoff.

Il turno si completerà lunedì con le partite Attuoni-Icf Fosdinovo (20,30), Sporting Marina-Retignano (20,30) e Montagna Seravezzina-Spartak Apuane (21).