Calcio In Terza ostacolo Retignano per l’Attuoni. Il Monti cerca il riscatto contro il Fosdinovo

Il Terza Categoria si appresta ad affrontare la 24ª giornata. Ieri sera sotto la luce artificiale del “Buon Riposo“ ha mandato in scena il big match tra la prima della classe Salavetitia Seravezza (punti 49) e terza forza del torneo Don Bosco Fossone (46). Il turno prosegue questo pomeriggio dalle 15, con le partite Cinquale-Montagna Seravezzina, Attuoni-Retignano, mentre il Monti si cala in casa dei lancieri dell’Icf Fosdinovo con il dichiarato proposito di riscattare l’incredibile sconfitta interna registrata contro lo Spartak Apuane.

Una fermata quella dei Valtaveronensi che fa ancora discutere e soprattutto ha finito per creare malumori all’interno dello spogliatoio che non ha gradito alcune scelte da parte del tecnico Balloni. La nona di ritorno si completerà lunedì con Spartak Apuane-Podenzana con i biancorossi massesi ad assicurarsi il massimo del risultato per entrare con tutti e due i piedi in area playoff. La Gragnolese si cala al “Pedonese“, calcio d’avvio fissato alle 20,45, ospite dello Sporting Marina. Alla stessa ora al “Paolo Deste“ di Avenza scendono in campo Virtus San Marco Luni e Sporting Forte dei Marmi.