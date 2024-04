Calcio Juniores Blitz in rimonta a Pietrasanta. Poker Pontremolese. Reazione da grande

BLUES PIETRASANTA

1

PONTREMOLESE

4

BLUES PIETRASANTA: Tosoni, Bertelloni, Chereches, Guarino, Lucchesi, Mancini, Mihailescu, Panesi, Poli, Puccetti, Scarfi. All. Bianchi.

PONTREMOLESE: Beghini, Bonotti, Bortolasi, Pezzoni, Arrighi, Domenichini, Novoa (78’ Di Santo), Santoni, Ghiselli (86’ Sabella), Gaddari (81’ Sabini), Lazzeroni (88’ Della Pina). All. Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Rossi di Carrara.

Marcatori: 36’ Chereches (B), 49’ Ghiselli (P), 55’ Gaddari (P), 67’ e 78’ Lazzeroni (P).

STRETTOIA – Come sempre, meglio di sempre. La squadra Juniores della Pontremolese si conferma forte e spietata stracciando in trasferta il Blues Pietrasanta. Eppure partono meglio i ragazzi di casa, in vantaggio con Chereches al 36’, con i lunigianesi un po’ sottotono. Ma la squadra del duo Giovannoni-Ferrara riordina subito le idee e reagisce alla grande. Forse lo ’schiaffo’ dello svantaggio è stato utile. La ripartenza della Pontremolese nella ripresa è da vera squadra, arrivano bel gioco e occasioni. E così Ghiselli e Gaddari, che non si arrendono mai, nel giro di sei minuti, dal 49’ al 55’, ribaltano il risultato con due marcature che mandano al tappeto la squadra versiliese. La Pontremolese però non si ferma e grazie a Lazzeroni, per metà match assolutamente imprendibile, va in gol altre due volte chiudendo definitivamente il match. I lunigianesi però ci provano gusto, non sono ancora sazi, e nel finale Bortolasi e soci creano altre occasioni per arrotondare un risultato comunque netto. Il punteggio resta infatti sul 4-1.

Nel prossimo turno i ragazzi di Giovannoni-Ferrara saranno di scena al ’Lunezia’ per affrontare il Romagnano, in un’altra gara da non sbagliare assolutamente, un derby da seguire con interesse.

Ebal.