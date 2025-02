Calcio Juniores. Caos e parapiglia a Camaiore, gara sospesa

Juniores Nazionale. Non basta Butrogno al Seravezza che cade 4-1 contro la Pistoiese. "Buon primo tempo e calo nella ripresa", osserva Massimo Taurino.

Classifica: Fezzanese 42; Grosseto 40; Tau Calcio 33 e Livorno 35; Pistoiese 33; Seravezza Pozzi 27; Follonica-Gavorrano 23; Figline 20; Prato 19; Zenith Prato e Città Pontedera 18; Ghiviborgo 9; Tuttocuoio 1.

Regionale Elite. Il Forte dei Marmi passa 2-0 sul campo della Lampo, con Darzeza e Palla.

Classifica: Sestese 60; Affrico 43; Fucecchio 42; Lastrigiana 41; Perignano 38; Cecina 36; Maliseti Seano 35; Bellariva 33; San Giuliano e Forte dei Marmi 2015 30; Bibbiena 26; Lampo 24; Pontassieve 21; Firenze Ovest 20; Arezzo Academy 19; Atl. Piombino 3.

Regionale. Va al Lido di Camaiore il derby contro il Capezzano Pianore. La doppietta di Piciullo ed il singolo di Lari rendono vani i centri di Usseglio e Puccetti. Finale 3-2. "Sconfitta giusta - ammette Gian Luca Di Cola -. Noi impresentabili. Primo tempo disastroso". "Per vincere avevo chiesto umiltà e spiritondi sacrificio. Così è stato" dice Davide Del Chiaro. Il Pietrasanta, negli ultimi 10’, ribalta la Folgor Marlia e vince 2-1. Decidono Rossi e Pillon. "Cambi decisivi e grande vittoria" puntualizza Luigi Troiso.

Classifica: Pieta 2004 64; Atletico Lucca 58; Montelupo 48; Csl Prato 43; Montecatini 40; Capezzano Pianore e Pietrasanta 37; Folgor Marlia, Larcianese, Giovani Nova e San Marco Avenza 31; Capostrada 28; Lunigiana-Pontremolese 27; Poggio a Caiano 25; Lido di Camaiore 22; Lanciotto 21; Academy Porcari 17; Quarrata 16.

Provinciale Lucca. Caos a Camaiore, l’arbitro sospende all’80 la partita tra i rossoblù e il Pieve Fosciana a seguito di un parapiglia. Decisione immotivata per Mario Ratti: "Arbitraggio disastroso e decisione di sospendere la partita assolutamente affrettata. Dopo 1’ è tornata la calma e c’erano tutti i presupposti per continuare serenamente la partita, dopo 2 espulsi. L’arbitro ha perso la brocca. Entrambe le società presenteranno reclamo per questa decisione".

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 51; Valle Ottavo 49; Viareggio 43; Camaiore e Vorno 32; Pieve Fosciana 29; Segromigno, San Macario e Montecarlo 28; Galleno 20; Capannori 11; Barga 10; Polo Lucchese 8; Pieve San Paolo 6.

Provinciale Massa. Il Real Forte Querceta dilaga 6-0 contro lo Stiava e mantiene salda la vetta. A referto Bacci, Bertozzi, Benassi, Innocenti, Salvatori e Qoshjia. Il Massarosa, con Paolini e Luisotti, piega 2-0 il Ricortola.

Classifica: Forte Querceta 45; Carrarese Giovani 40; Don Bosco Fossone e Massese 38; Serricciolo 31; Romagnano 27; Massarosa 26; Montignoso 23; Tirrenia 22; Villafranchese 17; Ricortola 15; Atletico Carrara 14; Stiava 8; San Lazzaro Lunigiana 6.

Sergio Iacopetti