CALCIO JUNIORES FEMMINILE. Aquilotte difendono la vetta a Sanremo

Turno di recupero per lo Spezia Women che affronterà la Matuziana Sanremo nel 9° turno del girone d’andata del campionato Juniores Ligure. Le aquilotte scenderanno in campo alle 17.30 a Pian di Poma con l’obiettivo di conservare il primo posto in classifica (arbitra Angelo Della Monica di Imperia). Per la lunga trasferta i mister Erbetta e Innocenti potranno contare su: Falchetto, Iacopetti, Piazza, Bellotti, Purghel, Trentini, Passalacqua, Danci, Sami, Sansevieri e Romualdi che potrebbero essere l’undici di partenza, con Abdelaziz, Arzà e Curadini a disposizione. Assenti Marche e Polito. Al seguito del gruppo ci sarà anche il Responsabile dell’area tecnica Morbioni, il dg Zanotti e la team manager, al suo esordio, Noemi Arzà. In classifica Spezia in vetta a quota 21, seguita da Genova 19 e Baiardo 18.

Ilaria Gallione