Calcio juniores femminile. Il Torino è troppo forte. Spezia incassa cinque gol

Spezia Women

0

Torino Academy

5

SPEZIA WOMEN: Falchetto, Polito (80’ Arzà), Piazza, Bellotti, Purghel (65’ Iacopetti), Trentini (83’ Aprigliano), Danci, Passalacqua, Sansevieri, Vacchino, Romualdi (75’ Curadini). (A disp: Abdelaziz). All. Erbetta ed Innocenti.

TORINO ACADEMY: Roda, Montanini (85’ Surace), Monteverde, Esposito, Russo, Saronni, S Sigrisi, Bevilacqua (75’ Lukrad), Biolatto (78’ Costamagna P.), Costamagna A. (56’ Tavella) Saronni A. All. Geninatti

Arbitro: Buchignani di Livorno

Reti: 17’, 36’ Costamagna P., 44’ Costamagna A., 70’ Esposito (rig.), 80’ Tavella

CASTELNUOVO MAGRA – Vittoria senza discussioni del Torino Academy, troppo forte per la giovanissima squadra aquilotta che chiude qui il suo cammino nella fase nazionale del campionato Juniores. Cinque le reti che le piemontesi rifilano alle spezzine. I gol sono arrivati su azioni in velocità con il duo Costamagna che ha fatto la differenza. Nella ripresa l’espulsione di Vacchino al 65’ ha complicato i piani e le ospiti hanno chiuso i conti. Ora contro il Pisa in casa alle torinesi basterà un pari per accedere alle finali.

Ilaria Gallione