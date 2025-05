CALCIO JUNIORES FEMMINILE. Le aquilotte alzano la Coppa Liguria

Spezia WOMEN

SPEZIA WOMEN: Falchetto, Iacopetti, Piazza, Bellotti, Polito, Trentini, Danci, Passalacqua, Romualdi, Vacchino, Sansevieri. (A disp. Arzà, Purghel, Abdelaziz, Curadini). All. Erbetta e Innocenti.

ANGELO BAIARDO: Badino, Lizza, Maggiani, Piterà, Dellachà, Lionetti, Cappellozza, Perugia, Queirolo, Cavallero, Gaione. All. Caldirola

Arbitro: Perassolo di Novi Ligure (Filangieri e Atzei di Chiavari).

Reti: 33’ Sansevieri, 37’, 43’ Vacchino, 60’ Passalacqua, 83’ Casasole.

LAVAGNA – Lo Spezia Women alza al cielo la Coppa Liguria Juniores battendo con un secco 4-1 l’Angelo Baiardo nella finalissima di Lavagna. La giornata super di Vacchino ha permesso alla squadra di conquistare il secondo trofeo, dopo quello in campionato. Ora lo Spezia Women è atteso dal triangolare nazionale nel girone di qualificazione alle semifinali. Il via sabato a Pisa contro le nerazzurre, in caso di vittoria o pareggio il 31 a Castelnuovo Magra sfida al Torino Academy, altrimenti le aquilotte giocheranno sabato 24.

Ilaria Gallione