CALCIO JUNIORES FEMMINILE. Spezia Women-Genoa. È un derby di prestigio

Nella 14ª giornata del Campionato Juniores Femminile oggi alle 17 andrà in scena a Castelnuovo Magra il derby fra Spezia Women e Genoa Cfc. Un match che servirà solo per il prestigio visto che le genovesi non potranno essere promosse, essendo già nel Campionato Primavera 2. Le aquilotte vorranno sicuramente fare bella figura contro una squadra troppo forte per la categoria, cercando di mantenere i 7 punti di vantaggio su Baiardo e Genova Calcio. Direzione dell’incontro affidata allo spezzino Marco Antonio Salvemini. Le convocate da Erbetta e Innocenti: Abdelaziz, Arzà, Bellotti, Curadini, Danci, Falchetto, Iacopetti, Passalacqua, Piazza, Purghel, Romualdi, Sami, Sansevieri e Trentini. Dalla prima squadra in arrivo o Vacchino o Del Freo. Le altre partite in programma: Genova Calcio-Praese, Sestri Levante-Superba, Baiardo-Matuziana Sanremo e Entella- Vallescrivia. Classifica: Genoa 37, Spezia 32, Baiardo e Genova 25, Praese e Vallescrivia 20, Entella 14 , Superba 12, Sanremo 4, Sestri Levante 0.

Ilaria Gallione