CALCIO JUNIORES. Fezzanese obbligata a battere il Grosseto per avvinarsi alla capolista

La juniores nazionale della Fezzanese affronta oggi alle 15 al ’Cimma’ di Pagliari il Grosseto nel posticipo della 21ª giornata: dirige una terna spezzina con arbitro Ugolini, assistenti Gelo e Di Brango. La gara si sarebbe dovuta disputare sabato ma le due società si sono accordate per giocarla oggi. Si completa così la giornata che, con la sfida tra fezzanoti e maremmani e sabato tra la Pistoiese e la capolista Livorno, ha visto svolgersi gare importantissime nella lotta per i vertici della classifica. I livornesi che imponendosi 1-0 hanno consolidato la loro leadership aumentando il proprio vantaggio sulle inseguitrici. Pertanto il team di Giulio Ponte, al secondo posto, per mantenere il passo dei labronici dovrà vincere riscattando così le ultime due sconfitte consecutive che hanno rallentato il suo cammino. Risultati:

Ghiviborgo-Tau Altopascio 0-8, Pistoiese-Livorno 0-1, Prato-Pontedera 3-0, Seravezza Pozzi-Zenith Prato 4-0, Tuttocuoio-Figline 1-3, riposa Follonica Gavorrano. Classifica: Livorno 43 punti, Fezzanese 36, Tau Altopascio 35, Pistoiese 33, Grosseto 29, Seravezza Pozzi 28, Figline 25, Follonica Gavorrano 23, Prato 21, Zenith Prato 17, Ghiviborgo 7, Tuttocuoio 1 (il Pontedera è fuori classifica)

P.G.

Nella foto: Giulio Ponte