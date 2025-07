Calcio: Juniores. Il Real Forte Querceta è prontissimo. C’è la nuova stagione nei regionali

Il Real Forte Querceta conferma l’attività della squadra Juniores Under 19 per la stagione sportiva 2025/2026. Dopo il successo ottenuto nello scorso campionato provinciale, che ha segnato il primo anno del nuovo corso giovanile, la società ha scelto di proseguire con determinazione il percorso intrapreso, puntando ora con ambizione al campionato regionale.

In quest’ottica di continuità e crescita, il club rinnova la fiducia nel direttore sportivo Alessandro Parducci e conferma alla guida tecnica della squadra Daniele Maiolani, affiancato dall’allenatore in seconda Alberto Moriconi e dal dirigente accompagnatore Francesco Giannini. La conferma dello staff e della struttura organizzativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento del progetto sportivo bianconerazzurro, con l’obiettivo di formare nuovi giovani calciatori e affrontare con entusiasmo la stimolante sfida regionale. Così Parducci: "Accolgo con entusiasmo la richiesta della società di continuare il cammino intrapreso lo scorso anno. Questo campionato sarà molto impegnativo ed è per questo che già da tempo stiamo lavorando alla costruzione di una squadra competitiva. Abbiamo confermato alcuni giocatori dello scorso anno e abbiamo già inserito diversi nuovi ragazzi che andremo a presentare prossimamente. Siamo certi che stiamo creando una squadra di elevato livello, come richiesto dalla società". Gli fa eco mister Maiolani: "Ci aspetta un campionato regionale che sappiamo essere molto competitivo. Ad oggi la squadra che sta prendendo forma mi soddisfa molto e ritengo che ci siano tutti quanti i presupposti per fare un campionato degno della società che rappresentiamo".