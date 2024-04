Calcio Juniores, le zebrette ipotecano il titolo. I ragazzi di Tedeschi spazzano via il Montignoso

La Juniores della Massese ha messo un altro bel mattoncino verso la conquista del titolo provinciale. Le zebrette di Davide Tedeschi sabato hanno dilagato contro il Montignoso imponendosi per 7 a 0 sul campo sportivo “Raffi“ di Romagnano. Partita già in “ghiaccio“ nel primo tempo, concluso sul 4 a 0, con Lembo che ha aperto le marcature all’8’ e Corbani che ha irrobustito il risultato con una doppietta al 22’ e 33’ prima della rete di Mattioli al 42’.

Nella ripresa è continuato il monologo dei padroni di casa che hanno segnato il quinto gol con Ravenna al 60’ e chiuso definitivamente il conto con la doppietta di Passalacqua al 70’ e 85’. Con questo successo la Massese è salita a 53 punti operando il sorpasso sul Viareggio, che in questo fine settimana riposava ed è rimasto fermo a 51. Quando mancano 6 giornate al termine del campionato provinciale in lizza per il titolo rimane anche il Lunigiana Pontremolese che ha 49 punti in classifica ma con una partita in meno. "Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario – ha commentato mister Tedeschi – e riportare la juniores tra i regionali a Massa sarebbe una cosa importantissima".

Gian. Bond.