Calcio Juniores nazionale. Verdi ok a Montevarchi. Gol partita di Sacchelli

Aquila Montevarchi

0

Fezzanese

1

AQUILA MONTEVARCHI: De Gennaro, Gori (60’ Myrtaj), Talenti (60’ Calosci), Fabbrini (46’ D’Alessandro), Bigazzi, Rus (60’ Falsini), Dago, Vignoli, Giusti, Resuttana, Dini (76’ Tommasini). A disp. Lunetti, Valentini, Orselli, Santini. All. Sireno.

FEZZANESE: Mazzola, Ferrari G., Cuccio, Pepe (72’ Macchini), Vignali, Battini, Roncarà (58’ Tetteh), Carli, Perez Mendez (91’ Rosati), Sacchelli (63’ Agotani), Zappelli. A disp. Masetti, Brogi, Del Vigo. All. Ponte.

Arbitro: Eleonora Labate di Firenze (assistenti Asia Giovanili di Arezzo e Rastrelli di Firenze).

Marcatore: 18’ Sacchelli.

Note: al 78’ espulso il mister del Montevarchi Sireno.

MONTEVARCHI – Bella prova della juniores nazionale della Fezzanese. Decide al 18’ Sacchelli con un diagonale dopo un’irresistibile azione personale. Al 30’ Perez Mendez a tu per tu col portiere gli tira addosso fallendo l’occasione per raddoppiare. Al 32’ Mazzola devia un pericoloso tiro-cross di Resuttana. Al 41’ violenta conclusione dalla distanza di Pepe che De Gennaro para in due tempi. Al 45’ e al 52’ Perez Mendez e Roncarà calciano di poco a lato. Al 59’ e al 62’ Mazzola è attento su conclusioni di Dini e Falsini. Al 75’ il neoentrato Tetteh, servito da Perez Mendez, calcia a lato.

P.G.