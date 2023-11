Calcio juniores nazionali. Arriva la capolista Tau. Fezzanese, provaci!

Torna in campo la Juniores nazionale della Fezzanese dopo la pausa del campionato. Il team team di Giulio Ponte gioca oggi alle 14.30 al ‘Cimma’ di Pagliari contro il Tau Altopascio, capolista del girone (insieme al Livorno) che in 7 giornate ha collezionato ben sei vittorie ed un pareggio. Curriculum importante per i lucchesi che detengono anche la miglior difesa del girone avendo subito soltanto una rete. Un match pertanto difficile e stimolante nel quale i fezzanoti cercheranno la grande sorpresa riprendendo la loro corsa dopo la sconfitta per 1-0 subita nell’ultimo turno a Pontedera. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Maria Chiara Delfino con assistenti Cibuku e Busca, tutti della sezione Aia di Genova.