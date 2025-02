Calcio Juniores nazionali. La capolista Fezzanese lancia l’assalto al Figline

La Fezzanese riceve oggi alle 15.30 al ‘Cimma’ il Figline con l’obiettivo di mantenere la vetta del campionato, ora in coabitazione col Livorno: il match odierno sarà diretto da Garbusi di Spezia, assistenti Fazioli e Mosticchio. Tra i verdi ancora assente Samuele Corrado. Nella gara d’andata la squadra di Fezzano si impose in trasferta per 2-0. Le altre partite della giornata sono: Follonica Gavorrano-Tau Altopascio, Ghiviborgo-Pontedera, Prato-Livorno, Seravezza Pozzi-Pistoiese, Tuttocuoio-Zenith Prato, riposa il Grosseto.