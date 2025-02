CALCIO JUNIORES NAZIONALI. Pontedera-Fezzanese in campo... per l’onore

La juniores nazionale della Fezzanese rischia di essere agganciata in vetta dal Livorno. Il team di Giulio Ponte gioca infatti (oggi alle 15) sul campo del Pontedera che partecipa al campionato fuori classifica essendo una società professionistica: le sue partite quindi non assegnano punti in classifica. Pontedera-Fezzanese sarà diretta da Boeddu di Prato, assistenti Ricciardi di Livorno e Massa di Carrara. Il Livorno, vicecapolista, riceverà la visita dell’ultima in classifica il Tuttocuoio e con ogni probabilità potrà colmare il gap di tre punti che li separa dai verdi. La Fezzanese si presenterà senza uno dei loro giocatori migliori, lo squalificato Samuele Corrado. Le altre partite della giornata sono: Figline-Follonica Gavorrano, Livorno-Tuttocuoio, Pistoiese-Prato, Tau Altopascio-Grosseto, Zenith Prato-Ghiviborgo, riposa Seravezza Pozzi.

Paolo Gaeta