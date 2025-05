Calcio: Juniores regionale. Il Lido spera ancora nel miracolo. Il Pietrasanta sotto di due gol vince in rimonta

Due giornate alla fine del campionato Juniores Regionale. Fondamentale, e in rimonta, il successo del Lido di Camaiore che condanna il Porcari alla retrocessione e continua a sperare nel miracolo. Il 4-2 finale è deciso dai centri di Piciullo, Santucci, Gentile e Pagano. "Sotto 2-0, e consapevoli che lì sarebbe finito definitivamente il nostro campionato, i ragazzi hanno reagito e trovato 4 gol nel secondo tempo. Fondamentale l’ingresso in campo di ragazzi dalla panchina, che hanno cambiato il volto della partita", dice Daniele Del Chiaro. Continua il bel momento del Pietrasanta che va sotto 2-0, ma vince 3-2 contro il Poggio a Caiano facendo un favore allo stesso Lido. Rimonta firmata Tartarelli, Manfredi e Marsili. "Una vera impresa - la definisce Luigi Troiso - perché ci mancavano 11 ragazzi, ma gli innesti del 2008 si sono dimostrati validissimi". Infine successo anche per il Capezzano Pianore che liquida 2-0, altro regalo al Lido, il Lunigiana-Pontremolese. A segno Costantini e Guidi. "Buonissima partita contro un avversario che si giocava" commenta Gianluca Di Cola.

Classifica: Pietà 2004 77; Atletico Lucca 72; Montelupo 65; Csl Prato 63; Pietrasanta e Montecatini 57; Capezzano Pianore e San Marco Avenza 44; Giovani Nova 41; Folgor Marlia 40; Larcianese 37; Capostrada 36; Lanciotto 33; Pontremolese e Poggio a Caiano 32; Lido 28; Porcari 24; Quarrata 23.

Sergio Iacopetti