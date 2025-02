Calcio Juniores Regionali Elite. Pontassieve si prende la sfida per la salvezza

Sestese superstar nel campionato Juniores Regionali Elite, un vero rullo compressore che fa paura a tutti. Per l’Affrico secondo in graduatoria, la trasferta a Sesto Fiorentino rappresentava l’ultima occasione per sognare una rimonta già difficilissima, ora diventata impensabile dopo la vittoria 1-0 in favore dei rossoblùora a +17. Nelle posizioni di vertice il Fucecchio è ora a -1 dal secondo posto occupato dall’Affrico. Il Fucecchio ha conquistato un successo per 3-2 sul campo della Floriagafir. La Lastrigiana resta quarta e manca l’aggancio visto il 2-2 in trasferta contro l’Arezzo Academy.

La gara più importante in chiave salvezza la vince il Pontassieve, 5-2 sul campo del Firenze Ovest che vale il sorpasso. Ancora una volta i rossoblù dell’Ovest perdono uno scontro diretto in casa trovandosi al terzultimo posto.