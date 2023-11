Calcio juniores regionali: quarta vittoria consecutiva per i lunigianesi. La Pontremolese ’vendica’ la prima squadra e annienta il quotato Viareggio

pontremolese

3

viareggio

0

PONTREMOLESE: Razzoli, Antolini, Bortolasi, Iaropoli (73’ Sabini), Arrighi, Domenichini, Novoa (57’ Branca), Santoni, Ghiselli (81’ Sabella), Gaddari, Mascia. All. Giovannoni-Ferrara.

VIAREGGIO: Losavio, Sapienza, Nelli (77’ Qoshja), Aiazzi, Bertacca (81’ Pucci), Bertola, Shameti, Bobbio (56’ Bruni), Danesi (81’ Rossi), Randazzo, Santini. All. Fommei.

Arbitro: Guastini di Carrara.

Marcatori: 2’ Ghiselli, 32’ Arrighi, 86’ Sabella.

Note: espulso al 49’ Gaddari (doppia ammonizione).

PONTREMOLI – Nel recupero della 6ª giornata del campionato Juniores regionale contro il quotato Viareggio la Pontremolese cala il tris e centra il poker di vittorie consecutive,’vendicando’ sportivamente la prima squadra. Mascia e soci giocano un primo tempo importante, andando subito in vantaggio con una bella combinazione Novoa-Ghiselli, con il bomber classe 2006 che realizza la sua sesta rete in campionato. Iaropoli va subito vicino al raddoppio ma l’ottimo Losavio gli nega la gioia del raddoppio. Seconda rete che arriva con una velenosa punizione di Arrighi. Il Viareggio prova a scuotersi ma la difesa azzurra gioca una partita pressoché perfetta e quando gli attaccanti bianconeri concludono ci pensa Razzoli a blindare la porta. La partita potrebbe cambiare a inizio ripresa, con l’espulsione di Gaddari, ma i lunigianesi riescono a contenere bene la squadra di Fommei e nel finale con il nuovo entrato Sabella, subito in partita come Sabini, trova addirittura la terza e definitiva rete in contropiede. Una bella vittoria, contro una squadra di cui si intravede la qualità ma che l’altra sera al sussidiario del ’Lunezia’ si è scontrata contro un’ottima Pontremolese.