CALCIO JUNIORES. Verdi fermati sul pari dal ’fanalino’ Seravezza

Seravezza Pozzi

1

Fezzanese

1

SERAVEZZA POZZI: Benassi, Lari F., Lari T., Gabadoni, Malfanti (87’ Luporini), Bonuccelli, Carella (80’ Rami), Saviozzi, Pucci, Riccomi (57’ Corbani), Montali (87’ Mattizzi). All. Del Nero.

FEZZANESE: Mazzola, Ferrari G., Cuccio, Ferrari R. (46’ Carli), Vignali, Battini, Agotani (46’ Tetteh), Bruni (76’ Ratti), Perez Mendez, Sacchelli (42’ Roncarà), Brogi (62’ Macchini). (A disp. Masetti, Zappelli, Pepe, Rosati). All. Ponte.

Arbitro: D’Orsi di Pisa.

Reti: 49’ Bonuccelli, 75’ Perez Mendez.

Note: espulso al 36’ Pucci.

SERAVEZZA – Secondo pareggio consecutivo per la juniores nazionale della Fezzanese: dopo quello ottenuto sabato scorso con il Figline, stavolta i verdi vengono bloccati sull’1-1 in casa del fanalino di coda Seravezza Pozzi. Il team di Giulio Ponte non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica dal 36’ minuto del primo tempo. Il match si ravviva nella ripresa con i padroni di casa che, pur in 10, si portano in vantaggio con Bonuccelli. I fezzanoti reagiscono e al 75’ con il bomber Perez Mendez riescono a pareggiare. Nei minuti restanti i verdi esercitano una costante ma sterile supremazia territoriale

P.G.