Calcio La Cantera Massese è viva e vegeta. Cristiani: "Ci alleniamo regolarmente alle Pinete"

La Cantera Massese è viva e vegeta, parola di presidente. Gino Cristiani, patron del sodalizio calcistico messosi in mostra negli ultimi anni per aver sfornato tanti giovani talenti finiti in club professionistici, scende in campo per difendere la sua "creatura". "Qualcuno sta facendo circolare ad arte voci su una presunta chiusura della Cantera Massese – ha stigmatizzato Cristiani, già presidente anche della Massese – ma è tutto falso. La Cantera sta continuando regolarmente la propria attività al centro sportivo delle Pinete con cui abbiamo un contratto d’affitto. Tutto questo in attesa di poterci spostare sul campo sportivo di Turano che abbiamo preso in gestione e nel quale abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione".

Oltre al presidente Cristiani alla Cantera Massese è confermata la presenza del vice presidente Paolo Dell’Amico mentre degli aspetti tecnici stanno occupandosi due decani del calcio massese come Umberto Lembi con la mansione di direttore generale e Luciano Filippi con quella di direttore sportivo. "Abbiamo uno staff altamente competente e professionale e siamo aperti con le iscrizioni" ha chiosato Cristiani mettendo definitivamente a tacere ogni voce infondata.

