Calcio, la nazionale femminile ringrazia il pubblico di Spezia. Picco, applausi azzurri: "Uno stadio bellissimo»

La sconfitta della nazionale italiana femminile contro la Danimarca l’altra sera al ’Picco’, non ha minimamente scalfito la fiducia che il ct Andrea Soncin nutre nei confronti delle azzurre. "C’è grande rammarico per il risultato – afferma – ma non per la prestazione che è stata molto intensa contro una squadra dalle grandi qualità sia tecniche che fisiche. Abbiamo fatto degli errori e concesso qualche ripartenza che, però, è stata ben gestita e per 75 minuti abbiamo creato una gran mole di gioco, aggredendo alte. Questo ha inevitabilmente comportato un dispendio fisico che abbiamo un po’ pagato nel finale. L’assalto negli ultimi minuti è stato più emotivo che razionale e potevamo cercare di gestirlo meglio. Mi è comunque piaciuto lo spirito delle ragazze che ci hanno provato fino alla fine. Sicuramente ci sono degli aspetti da migliorare, ma sono molti di più i lati positivi di quelli negativi". Non sono mancati gli elogi per il ’Picco’ e il calore del suo pubblico: "Abbiamo giocato in uno stadio di altissimo livello – prosegue Soncin – e la pioggia ha condizionato noi, come loro. Certe situazioni possono svantaggiare alcune nostre giocatrici che sono più tecniche, ma anche loro hanno fatto una grande gara. Siamo molto contenti dall’accoglienza che abbiamo ricevuto dalla città e il pubblico che c’era si è fatto sentire".

Amarezza anche nelle parole di Lucia Di Guglielmo, difensore delle azzurre e della Roma: "Dispiace perché siamo state in partita sino all’ultimo. Potevamo fare di più e lavoreremo duramente per ottenere i risultati che meritiamo". Sull’importanza del sostegno ricevuto dai propri tifosi non ha dubbi: "È stato bellissimo – conclude – e l’atmosfera era davvero incredibile. Sentire l’incoraggiamento del pubblico, soprattutto la voce delle bambine, fino all’ultimo secondo è qualcosa di prezioso che non va sottovalutato".

Ilaria Gallione