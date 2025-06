Calcio. La nuova Concorezzese è pronta a raddoppiare

Venerdì è iniziata ufficialmente una nuova era per il calcio a Concorezzo. Dopo dieci anni c’è una nuova proprietà.

È infatti avvenuto il passaggio delle quote – a titolo gratuito – dai dirigenti uscenti verso HeoLive SSDaRL, solida realtà del panorama calcistico nazionale, guidata dal presidente Massimo Meoni e dal direttore generale Stefano Testa. Nel nuovo progetto, entra a fare parte Ausonia 1931, storica società milanese. Ci saranno così due prime squadre entrambe militanti in Promozione, una targata Ausonia 1913 (con Varaldi in panchina e Paggetta come diesse) e un’altra Concorezzese junior che viene così illustrata nella breve nota diffusa ieri sui social del club. "Anche la Prima Squadra della Concorezzese sarà regolarmente iscritta al campionato di Promozione: un progetto gratuito, costruito attorno ai ragazzi del nostro settore giovanile. Vogliamo offrire loro l’opportunità di confrontarsi in una competizione prestigiosa, in un ambiente che valorizza il talento, la passione e il senso di appartenenza". Ro.San.