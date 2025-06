Calcio. La Pania non sbaglia mai e vince ancora il Dudo Casini. Nella finalissima il Camporegio è stato battuto ai rigori

Si è deciso ai calci di rigore il destino della ventitreesima edizione del Torneo Dudo Casini: ad alzare al cielo la coppa, consegnata da Franca, moglie del compianto ocaiolo Carlo Alberto Casini, Dudo appunto, è stata la Pania che, nella finalissima disputatasi giovedì sera, come da tradizione, allo stadio Artemio Franchi, ha battuto il Camporegio (1-1 prima dei tiri dal dischetto, con gol di Micalizzi e Parigi).

I ragazzi del Nicchio (nella foto) hanno fatto la storia della competizione: si sono aggiudicati il Torneo per la terza volta consecutiva, la quarta in totale. Un lungo cammino, quello del ‘Dudo’, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva Trieste della Nobile Contrada dell’Oca: iniziato il 5 maggio e conclusosi, appunto, giovedì, anche quest’anno, ha registrato una bella partecipazione di ragazzi, orgogliosi di indossare su un rettangolo verde i colori del proprio rione, e di spettatori, accorsi in gran numero a sostenere le squadre in campo o a osservare i giocatori all’opera.

Una bella competizione all’insegna della sana rivalità, del divertimento, del senso di appartenenza e della memoria. Il countdown è iniziato: l’appuntamento è per il prossimo anno, con la Pania che proverà a tenersi stretto il titolo e tutte le altre squadre intenzionate a strapparglielo e ad interrompere il dominio.