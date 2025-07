Calcio, la società forlivese non giocherà solo in Eccellenza. "Fcr Next Gen in Terza categoria?. Bella opportunità per i giovani»

La Fcr Forlì accende i riflettori sul laboratorio Next Gen Under 21. La neonata compagine biancorossa, che prenderà parte al campionato di Terza Categoria 2025-26, sarà affidata a Luca Lanzoni (nella foto qui a fianco), tecnico classe ’85 con alle spalle esperienze nel mondo Fcr in qualità di viceallenatore della Juniores Under 19 e di collaboratore di mister Daniele Mordini nello staff della prima squadra.

"Ringrazio la società per la fiducia accordatami, penso che questa sia una bella sfida ma soprattutto una grande opportunità per i ragazzi che escono dal settore giovanile e il cui obiettivo è arrivare in prima squadra. Dobbiamo guardare oltre la categoria, perché la Next Gen dev’essere un trampolino di lancio per i ragazzi della Fcr", ha dichiarato Lanzoni. Che sarà coadiuvato nella nuova avventura da Matteo Pieri, già membro dello staff tecnico di mister Leonello Baccini negli Allievi Under 18.

Quanto alla squadra, a portare i gradi di capitano sarà Leonardo Cimatti, centrocampista classe ’05, simbolo della continuità tecnica e valoriale del progetto. La Fcr Next Gen, unicum nel panorama calcistico forlivese, rappresenta una sfida e, contestualmente, "un passo strategico per garantire ai giovani usciti dalla Juniores un ambiente competitivo e formativo finalizzato alla preparazione al calcio dei ‘grandi’ e al progressivo inserimento in prima squadra", recita la nota del club di via Sillaro.

Marco Lombardi